HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki

Partisinin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, ilk kez konuyla ilgili konuşarak "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız" dedi

AK Parti MYK'da Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile birlikte ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, 22 Nisan'da yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil, daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız."

22 Nisan'da Facebook hesabından 31 Mart yerel seçimleri ve sonrasında yaşananları değerlendiren Davutoğlu, AK Parti'de ''savrulma'' ve ''dağınıklık'' olduğu vurgusu yapmış, Cumhurbaşkanlığı kurumunun toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşadığını savunmuştu.

Davutoğlu yeni parti sinyali vermişti

Ahmet Davutoğlu geçen hafta TV5 canlı yayınında yaptığı açıklamalarda da, "Beni ihraç etmelerini beklemiyorum, beni zaten tarihten ihraç ettiler. Bakın beni nasıl ihraç ettiler. Tebessüm ederek burayı açacağım çünkü ancak tebessüm edilebilecek bir şey. Kongre'de ben AK Parti delegesi yapılmadım. Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir yol yeni bir partiye yönelir mi yönelir" ifadelerini kullanmıştı.

2 eylül'de ihraç için harekete geçildi

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Eylül'deki toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli'den CHP ve İmamoğlu'na veryansın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir
'Kayyum size İstanbul'a Ankara'ya gelir mi?' sorusuna Tunç Soyer'den bomba yanıt!
PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası​ ile %50'ye varan indirim
Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan bomba Davutoğlu paylaşımı
Diyarbakır'da gerginlik! HDP ve Vatan Partililer birbirine girdi
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM sınav takvimi 2019-2020 eğitim dönemi sınav tarihleri
Diagne: 'Galatasaray'a karşı oynamak...'
İtalya'da hükümet krizi son buldu
Bankacılık sektörünün net kârı bir önceki aya göre arttı
Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır temaslarına sert tepki! Sürekli terliyor
YDS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
Yorumlar 3 yorum