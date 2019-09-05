Bircan Bali kaç yaşında evlilikleri Bircan Bali ilk eşi kimdir?

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. 2. kez nikah masasın oturan 31 yaşındaki Bircan Bali Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Peki 2013 yılında model Şenol İpek ile evlenen ve 2 yıl önce boşanan Bircan Bali'nin eşi kimdir, kaç yaşındadır işte merak edilenler..

Beyaz TV'nin ekran yüzlerinden biri olan ve Ece Erken ile birlikte haftaiçi her gün Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. Uzun süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile nikah masasına oturan Bircan Bali ve yeni eşi merak konusu oldu. 31 yaşındaki Bircan Bali 2003 yılında Şenol İpek ile ilk evliliğini yapmış ve 2 yıl önce severek boşanıyoruz diyerek ayrıldıklarını açıklamıştı. Peki Bircan Bali'nin yeni eşi Avukar Murat Gezen kimdir, kaç yaşında?

Şenol İpek ile yaklaşık bir sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.

Bir süredir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlendi. Bircan Bali, avukat sevgilisi ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bali, evlilik cüzdanını takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.

BOŞANMA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU: Bircan Bali ile eski eşi Şenol İpek'in boşanma açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurmuştu. Bircan Bali, “Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıklamıştı.

BİRCAN BALİ KİMDİR: Ünlü sunucu Bircan Bali, Instagram hesabı üzerinden Avukat Ömer Gezen ile evlendiğini duyurdu. Bali, sosyal medya hesabından nikah cüzdanı fotoğrafını paylaştı. Magazin gündemine oturan haberlerle beraber, Bircan Bali'nin hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Bircan Bali ile ilgili merak edilenler.

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.

Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.