Bayram Tutumlu'dan bomba Falcao iddiası! Galatasaray el altından para mı ödedi

Menajer Bayram Tutumlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Falcao için el altından para ödediğini iddia ederken gündeme bomba gibi düşecek paylaşımlar yaptı.

Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını ve 3 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ücret ödeneceğini açıklamıştı.

Sarı kırmızılılar, Falcao ve diğer yeni transferleri için dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlerken 33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferiyle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

El altından para ödendi iddiası

Menajer Bayram Tutumlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Falcao için el altından para ödediğini ileri sürdü.

''Çıkıp söylesin yoksa 3 gün sonra ben yazarım''

"Galatasaray, Monaco'ya transfer parası ödedi. Bu para yasal transfer prosedüründen ödenmedi. Kim bu parayı el altından Monaco'ya ödedi? Çıkıp söylesin yoksa 3 gün sonra ben yazarım."