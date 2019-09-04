Galatasaray'dan yeni transferlere efsane tören!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı