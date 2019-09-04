Galatasaray'dan yeni transferlere efsane tören!
Transfer dönemini çok iyi geçiren ve son olarak Radamel Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir törenle yeni transferlerini tanıttı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve bonservisi bu sezon alınan Christian Luyindama katıldı
Töreni izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombineleriyle giriş yaparken ayrıca 250 TL değerinde GS Store’dan alışveriş yapan taraftarlar da imza törenini ücretsiz izledi. Diğer taraftarlar ise Passolig’den 23 TL karşılığında biletlerini aldı.
İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcu çıkış tünelinden tek tek anons edilerek sahaya giren yeni transferler, taraftarların tezahüratları eşiğinde kırmızılı halıdan geçerek platformdaki yerini aldı.
Falcao’ya yoğun ilgi
İmza törenine Kolombiyalı golcü Radamel Falcao damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao’ya yoğun ilgi gösterirken, tezahüratlarla yıldız oyuncuya destek verdi. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcu taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Falcao sahaya çıktığında taraftarlar tribünlerde meşale yaktı.