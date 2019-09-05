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Ekrem İmamoğlu sergileyeceğim demişti! İşte İstanbul Belediyesi'nin araçları

İnternet Haber

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine ihtiyaç fazlası olarak kiralanan yüzlerce aracın İstanbul Yenikapı Meydanı'nda toplandığı söyleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmeden önce açıklayacağı vaadinde bulunduğu araçları toplatmaya başladı. Yenikapı Meydanı'na dizilen araçların görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. 

Bu araçların İBB'deki müdürler ve eşleri ile yakınları için kiralandığı ve ihtiyaç fazlası olduğu öne sürülüyordu.

"İBB şatafatı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi milletin vergileriyle yapılan şatafatı gözler önüne serdi. İşte Yenikapı’da sergilenen araç israfının bir kısmı" ifadelerine yer verdi.

Araçlar çağrıldı iddiası

Yenikapı'da dizilen araçlara ilişkin karşı iddialar da var. Bu araçların aktif görevde olduğu, ihtiyaç fazlası olmadığı, fotoğraf çekimi için çağrıldığı söyleniyor. 

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Foto Galeri İBB makam arabaları bunlar mı? Ekrem İmamoğlu sergileyeceğim demişti görüntüler çıktı Galeriye Gözat
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