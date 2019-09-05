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Fenerbahçe Avrupa'nın devleriyle aynı listede

Ersun Yanal’ın Fenerbahçesi, Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla net gol pozisyonuna giren takımlar arasında 3 maçta 16 gol pozisyonu ile PSG ve Manchester City’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-1 gibi farklı bir skorla geçen sarı lacivertliler ikinci hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etmişti. Son olarak ligin üçün haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın özellikle iç sahada oynattığı futbol sarı lacivertli taraftarları mutlu ediyor.

Opta’nın verilerine göre bu sezon geride kalan 3 haftada Yanal’ın öğrenciler en fazla topa sahip olma (%68), en fazla isabetli pas yapma (1639), en fazla isabetli şut çekme (21), rakip ceza sahasında topla buluşma (93), net gol pozisyonuna girme (16) ve en yüksek pas yüzdesi (%87,1) alanlarında zirvede yer aldı.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan sarı lacivertlilerde yüzler gülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal üçüncü hafta itibariyle taraftarın gönlünü fethetmeye başladı.

Ersun Yanal’ın Fenerbahçesi, Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla net gol pozisyonuna giren takımlar arasında 3 maçta 16 gol pozisyonu ile PSG ve Manchester City’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

7 puanla ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe dördüncü hafta maçında deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 

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