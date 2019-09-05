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Muslera'dan Volkan Demirel paylaşımı

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'deki futbol hayatına nokta koyan Volkan Demirel'e başarılar diledi.

Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıklamıştı. 

Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alacak. Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak. 

''Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim"
Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Muslera, Volkan ile yaşadıkları rekabetin sona ermesinin ardından başarı dilekleri sundu.

Muslera şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim"

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