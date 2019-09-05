Fenerbahçe'de Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı! Yeni imajı olay
Fenerbahçe'nin yeni antrenörleri arasında yer alan Volkan Demirel, ilk antrenmanında görev yaparken deneyimli ismin yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe Kulübü, 17 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ekibine dahil olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerini sonlandıran Volkan Demirel, Fenerbahçe teknik kadrosunda yer alacak. Demirel'in jübilesi ilerleyen günlerde yapılacak.
Volkan Demirel ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe'ye hizmetin yeri olmaz. Ömür boyu burada olmam dileğiyle.. Camiamıza hayırlı olsun...''
Öte yandan Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın dünkü antrenmanında görev yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo'yu karşıladı.