Bir öğrencinin ailesine bir aylık eğitim maliyeti arttı

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir öğrencinin aylık eğitim maliyeti ortalama 218 TL’den 251 TL’ye yükseldi.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tarih olan 9 Eylül’de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlayacak. Eğitim maliyetlerine ilişkin bir araştırma yapan Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, eğitim maliyeti konusunda ailelerin zorlanabileceğini aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması ve çeşitli verilerin kullanılarak eğitim süreci içerisindeki bir öğrencinin okula başlangıç ve eğitim masraflarının hesaplandığı araştırmada; okullara kayıt ücreti, forma ya da kıyafet, ayakkabı, çanta, beslenme çantası, suluk, kırtasiye malzemeleri, spor ayakkabısı ve spor malzemeleri ücretleri baz alınarak hesaplandı.

İlkokula başlangıç masrafı bin 190 TL

Eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarına bakıldığı zaman; okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 TL olarak hesaplandı. İlkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masrafı bin 190 TL iken, ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrenci için bin 235 TL masraf hesaplandı. Ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı bin 245 TL şeklinde hesaplandı.

Öğrencinin velisine ilköğretim maliyeti 26 bin 710 TL

Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 TL olarak belirlendi. Bu süre zarfında yapılan harcamalar aylık olarak hesaplandığında veliye ortalama 247 TL olarak yansımakta. Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra, eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 TL, ayda ise ortalama 259 TL harcanmaktadır. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 TL, ortaöğretimde ise ortalama 509 TL’ye çıkmaktadır. Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri de dâhil edildiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 440 TL’den 704 TL’ye, ortaöğretimde ise 509 TL’den 763 TL’ye çıkmaktadır.

Öğrencinin velisine eğitim maliyeti aylık ortalama 251 TL

Eğitim süreci içerisine dâhil olan bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflar velisine eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 251 TL olarak yansımaktadır.

2018-2019 öğretim yılında öğrencinin veliye eğitim maliyeti 218 TL iken, 2019-2020 yılında 15,1 oranında yaşanan bir artışla birlikte ortalama 251 TL olacağı tahmin edilmektedir. Servis ücreti, kantin ve yemekhane gibi ücretlerin de eklenmesiyle birlikte velilerin eğitim maliyetinde artış yaşanmaktadır.