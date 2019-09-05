Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! Sınıf geçme kalma kısmına dikkat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu Editör Masası'nda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim yılında yapılan yenilikleri ve gelecekteki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuk'un açıklamlarından satır başları şöyle:

Verilmediğinde kayıt yapılmaması mümkün değil

(Bağış talebi) Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil.

Ücretli kadrolu öğretmenler matrisi oluşturuldu

Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk.

Kayıt olmayan tek bir velimiz dahi olmayacak

Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu.

Ara tatiller kalıcı sistem

Ara tatiller bir çok ülkede var. Uzun yaz tatili yaz unutmasını artırıyor. Ara tatillerde çocuklarımızın yapabileceği çalışmalarla ile ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Ara tatiller, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir.

Süre ile ilgili değişiklik olmayacak

Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz. Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok.

Şu anda sınav değişikliği yok

Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep- sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok.

Öğrenme farklılıkları ortadan kalkacak

Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var.

Sınıfta kalma ile ilgili yeni düzenleme

Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız.

Geleceğe yönelik düzenlemeler

4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel altyapıyı kurmamız, öğretmen ihtiyaçlarımızı sağlamamız, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmamız gerekecek.