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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a zorlu görev

Demirören Haber Ajansı

Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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