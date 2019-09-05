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Ekrem İmamoğlu yine izin aldı bu hafta sonu tatile çıkıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilleri tartışma konusu olmuştu. İmamoğlu yine izin aldı ve haftasonu ile birleştirip tatile gidiyor.

Ekrem İmamoğlu ilk tatiline mazbatasını aldıktan 3 hafta sonra çıkmış ve eleştiri almıştı. İmamoğlu ikinci tatilinde ise İstanbul'u sel götürünce eleştirilerin merkezine yerleşmişti. Sel felaketi sonrası tatilini kesip dönen İmamoğlu, inceleme yapıp yeniden Bodrum'a gitmişti. 

Ekrem İmamoğlu izin aldı

İmamoğlu 6 Eylül cuma günü için yine izin aldı. Kent dışında olacağını belirten İmamoğlu yerine ise Meclis üyesi Hüseyin Aksu'nun vekalet edeceğini duyurdu. İznini haftasonuyla birleştiren İmamoğlu'nun nerede tatil yapacağı merak konusu. 

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