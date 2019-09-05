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Okan Müderrisoğlu 'Davutoğlu' defterini açtı! Eski sırlar ortaya döküldü

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, AK Parti'den ekibiyle birlikte kesin ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ile ilgili eski defterleri açtı.

9 Ağustos 2014’te o dönem başbakanlık için ismi geçen Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları görüşmeyi yazan Müderrisoğlu, "Davutoğlu, gerek başkanlık sistemi hakkında gerekse Cumhurbaşkanı-Başbakan arasında yaşanabilecek yetki çatışması noktasında öyle sivri cümleler kurdu ki daha o anda bunların "kayıtdışı" tutulması rica edildi. Ama..." diyerek sözlerin içeriğini yazmadı.

Davutoğlu’nun “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözlerine göndermede bulunan Müderrisoğlu, "Yazılabilir’ sınırlarda kalan, arşivden çıkardığımız notlarımız da bugüne ışık tutacak yeterli sayıda mesajı barındırıyor” diye konuştu.

Müderrisoğlu şunlara değindi:

1-Kurumsal olarak AK Parti'nin, lider olarak Erdoğan'ın, kimin ne yaptığına odaklanmaktan ziyade, "Biz, kendi işimize bakalım" çizgisinde karar kıldığı görülüyor.

2-Eski Başbakan Davutoğlu, şayet birkaç ay daha görevde kalsaydı, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devlet kurumları ciddi gruplaşmanın eşiğindeydi. "Reisciler-Hocacılar" ikilemi, söylem olmaktan çıkarak fiiliyatta krize dönüşmekteydi.

3-Erdoğan, Davutoğlu'na güvenini yitirmişti ve bu hususu partinin yetkili isimleriyle de paylaşacak aşamaya gelmişti.

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