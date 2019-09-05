Putin'den G7 için Türkiye önerisi! İhtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7'ye dönme gündemiyle alakalı olarak, içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer alacağı G7'ye benzer bir grup kurulabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya, Çin, Türkiye ve Hindistan G7'ye benzer bir oluşumun parçaları olabilir' dedi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sorduğunu anlattı.

Putin ardından şunları söyledi;

'İhtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak'

S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi.

Putin, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan'ın da bu formatta yer alması gerektiğini ve bu ülkeler olmadan etkili bir uluslararası organizasyondan söz edilemeyeceğini belirtti.