Türkiye Çekya'ya 91 - 76 yenildi turnuvaya veda etti

Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'ya 91 - 76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16'ya katılma hakkını yitirdi.

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya'ya 91-76 yenildi ve turnuvaya veda etti. Bu galibiyetin ardından Çekya, son 16 turuna kaldı.

1. çeyrek: 16-22

2. çeyrek: 35-43

3. çeyrek: 60-66

Maç sonucu: 76-91

A Milli Basketbol Takımımız, Olimpiyat Elemeleri vizesi için klasman maçları oynayacak.

Ufuk Sarıca: Bugün de yapamadık üzgünüm

Maçın ardından konuşan antrenör Ufuk Sarıca, şu ifadeleri kullandı; Ufuk Sarıca: "Başka türlü heveslerimiz, hayallerimiz vardı ama basketbolda her gün sahada ciddi kalıp oynamak lazım. Nasıl iki gün önce büyük bir zafere imza atacakken olmadı, bugün de yapamadık. Üzgünüm.





''Mental olarak hazır olmamız lazımdı''

Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık. Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim. Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi"