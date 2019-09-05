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Boris Johnson'a şok üstüne şok! Bir darbe kardeşinden: İstifa etti

İngiltere'de Brexit kriziyle boğuşan Başbakan Johnson'ın önceki ay kurduğu hükümette devlet bakanlığı görevine getirdiği Jo Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hem bakanlık görevinden hem de Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Brexit konusunda ağabeyinin izlediği katı tutumu paylaşmayan Jo Johnson, mesajında "Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim. Milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında." ifadesini kullandı.

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığında Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki görev verilen Jo Johnson'a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanınmıştı.

Kasım'da da May'in kabinesindeki bakanlıktan istifa etmişti.

Kardeş Johnson Theresa May'in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasımda da bakanlık görevinden istifa etmişti.

Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin Avrupa Birliği üyesi kalması için kampanya yürüten Jo Johnson, istifa mesajında yeni referandum çağrısında bulunarak, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

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