Kraliçe 2. Elizabeth kendisini tanımayan ABD'li turistleri işletmiş!

Kraliçeyle karşılaştınız mı?

Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan 2. Elizabeth, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek ekledi: