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Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuk sırt kamburluğu ameliyatı ile 10 santim uzadı

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de sırt ağrısı ve eğrilik şikayetiyle hastaneye başvuran 14 yaşındaki A.D., kifoz (kamburluk) ameliyatı ile sağlığına kavuştu, boyu 10 santim uzadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne sırt ağrısı ve eğrilik şikayetiyle başvuran A.D'ye kifoz tanısı konuldu. Hemen ameliyata alınan A.D., başarılı şekilde geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Hüseyin Yener Erken, uzun süredir omurgasındaki eğrilik nedeniyle yaşam şartları zorlaşan A.D'nin kifoz ameliyatı ile boyunun 10 santimetre uzadığını söyledi. 

"Kifoz ameliyatı ile bu tümsek giderilmekte"

Erken, "Kifoz, sırt kamburluğu olarak ifade edilebilir. Omurga eğriliği hastalığına verilen isimdir. Kifoz ameliyatı, bu eğriliğin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. Kamburu bulunan insanların dışarıdan görüntüleri bel ve boyun bölgesinde çukurluk, sırt bölgesinde ise tümsek şeklindedir. Kifoz ameliyatı ile bu tümsek giderilmektedir. Ancak burada önemli olan tümseğin büyüklüğüdür. Tıp dünyasında omurga eğrilikleri 20 ile 40 cm arasında normal kabul edilmektedir. Bu değerlerin üzerinde olan eğrilikler ise kifoz olarak değerlendirilir" dedi.

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