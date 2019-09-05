Ankara'da 12 günlük bebeğe yapay 3,5 milimetrelik yapay damar takıldı

"Bir kısmı çok acil müdahale gerektiren hastalıklar"

Doç. Dr. Taşar, Türkiye'de bu tür ameliyatların yoğun bir şekilde yapıldığını ve yurt dışından çok sayıda hastanın yönlendirildiğini kaydetti. Taşar, "Koordinasyon merkezleri tarafından bizlere hastalar bildiriliyor ve biz de ameliyat için uygun olan hastaları kliniğimize kabul ediyoruz. Yeni doğan ünitesi, çocuk kardiyolojisi ve çocuk hastalıklarının birçok yan dalıyla ortak hareket ederek bu hastalarımızı ameliyata hazırlayarak ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının bir kısmı çok acil müdahale gerektiren hastalıklar. Bazılarının acil olmasa da hızlı müdahale durumunda olanlar oluyor. Bazıları da planlı uygun zamanın beklendiği hastalıklar" dedi.