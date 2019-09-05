Fatih Terim Linnes'in kalemini kırdı eşinin paylaşımı hüzne boğdu

Fatih Terim'in adını Avrupa kadrosuna yazmadığı Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, Instagram paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırdı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı ve 6 isim kendisine listede yer bulamadı.

Avrupa kadrosunda yok

Bu listede en dikkat çeken ve tartışılan isim ise Martin Linnes oldu. Sarı kırmızılı takımda yabancı sayısının 15'i bulmasınn ardından lisansının dondurulması beklenen Linnes, Avrupa kadrosuna yazılmasında engel bulunmamasına rağmen listede yer almadı.





Kasımpaşa transferi yattı

Transferin son gününde Kasımpaşa'ya katılması gündeme gelen ancak olumsuz sonuçlanan savunma oyuncusu için verilen bu karar taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Eşinin paylaşımı hüzne boğdu

Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunun açıklanmasına Linnes'in eşi Elisabeth Haugen de seyirci kalmadı. Haugen, Instagram hesabından çocuğuyla birlikte yer aldığı üzgün bir fotoğrafını paylaştı.