Galatasaray'da Fatih Terim'le Falcao buluştu

Galatasaray'ın bugünkü idmanında teknik direktör Fatih Terim ile yeni transfer Radamel Falcao ilk kez bir araya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, geçirdiği ameliyat sebebiyle iki gündür idmanlara katılamıyordu. Dün 66 yaşına giren Fatih Terim, bugün sabah yapılan idmanda takımla birlikte sahadaydı.

Bir süre konuştular

Terim, transfer, yılan hikayesine döndükten sonra sarı kırmızılı takıma imza atan Kolombiyalı golcü Falcao ile bir süre konuştu.