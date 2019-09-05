HABER /  DÜNYA

Rusya çarpıcı bilgiyi paylaştı! Su-35 ve Su-57 satış görüşmelerine başladık

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle Su-35 avcı uçağı ve 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının satışı konusunda ilk görüşmelere başlandığını açıkladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Şugayev, "MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan uçakları incelemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, geçen hafta Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları yakından inceleme fırsatı bulmuştu.

ABD, S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından ihraç etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas Kongresi liderleri bir araya getirdi! Beraber tiyatro izlediler İşte çok çarpıcı o kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Boris Johnson'a şok üstüne şok! Bir darbe kardeşinden: İstifa etti
Meral Akşener'den İstanbul ve Ankara açıklaması: Erdoğan bu kadar çılgın olamaz
Putin'den G7 için Türkiye önerisi! İhtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak
Türkiye Çekya'ya 91 - 76 yenildi turnuvaya veda etti
Mursi'nin küçük oğlu Abdullah kalp krizi geçirip öldü
Kılıçdaroğlu'ndan Eskişehir'de son dakika açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Feyyaz Duman kaç yaşında aslen nereli Feyyaz Duman'ın eşi kimdir?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı
Ek tercih başvuru ücreti kaç para hangi bankaya ödenecek?
Çanakkale'de 14 yaşındaki çocuk sırt kamburluğu ameliyatı ile 10 santim uzadı
Muharrem ayı bitişi ne zaman 2019 Safer ayı başlangıç günü
AUZEF kayıt aksis yenileme tarihleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Yorumlar 4 yorum