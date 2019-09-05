Feyyaz Duman kaç yaşında aslen nereli Feyyaz Duman'ın eşi kimdir?

Kadın dizisinin Arif'i Feyyaz Duman, uzun süredir aşk yaşadığı Zozan Şimşek ile evlendi. Mutlu günlerini yakın dostlarını kutlayan Feyyaz Duman'ın eşi Zozan Şimşek merak konusu oldu. Peki Feyyaz Duman ve eşi kimdir?

Kadın dizisinin başrol oyuncularından Feyyaz Duman, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi. Dizinin oyuncuları Duman'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Sürpriz düğünün ardından oyuncunun eşi Zozan Şimşek merak konusu oldu. Peki Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında Feyyaz Duman'ın eşi Zozan Şimşek kimdir?

FOX Tv'de ekrana gelen Kadın dizisindeki Arif karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Feyyaz Duman, dün akşam muhteşem bir düğünle Zozan Şimşek'le evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin düğün töreninde dizi oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı. Kadın dizisinin başrol oyuncusu özge Özpirinçci'nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR: Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde tamamladıktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv’de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır. Feyyaz Duman 1.75 metre boyunda ve 65 kilodur.

Ödülleri:

2014 – Saraybosna Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2014 – Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2015 – Belçika Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı

2015 – Duhok Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Feyyaz Duman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yıkıntılar Arasında (Kısa Film)

2017-2018 – Kadın (Arif) (TV Dizisi)

2017 – Zor Bir Karar (Nezir) (Sinema Filmi)

2017 – Zagros (Zagros) (Sinema Filmi)

2017 – Never Leave Me (Adil) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Serkan) (TV Dizisi)

2014 – Mardan (Morad) (Sinema Filmi)

2014 – Annemin Şarkısı (Ali) (Sinema Filmi)

2013 – Tatlı Biber Diyarım (Sinema Filmi)

2011 – Si Tu Meurs, Je Te Tue (Azad) (Sinema Filmi)

2008 – What Time It Is? (Kısa Film)

2001 – Fotoğraf (Faruk) (Sinema Filmi)

1999 – Boran (Kısa Film)