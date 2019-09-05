Manisa'ya kurulacak! Volkswagen fabrikası için ÖTV ve MTV pürüzü çözüldü

Reuters'in haberine göre Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurmasının önünde bulunan sorunlar da çözüme kavuştu.

Habere göre Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaparak geride kalan son sorunları da çözüme kavuşturdu. Haberde hafta başında yapılan görüşmede neredeyse tam bir uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Habere göre, fabrikanın Manisa’da kurulması planlanıyor.

Görüşmelerde vergi konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtiliyor. Reuters’a konuşan kaynak "Türkiye'deki yatırımın başlatılması için hiçbir engel kalmadı" dedi. Ajansa konuşan bir başka kaynak da "Yatırımın yüzde 90'dan yüksek bir ihtimalle Türkiye'ye yapılacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

Şirketin Wolfsburg’daki merkezinden bazı kaynaklar da VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess'in yatırım planını ele almak üzere Erdoğan ile görüştüğünü doğruladı. Şirket yöneticilerinin Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi bazı bakanlarla da görüştüğü belirtiliyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babis de VW'nin Türkiye'de büyük bir yatırım planladığını açıklamıştı. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Babis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada bu bilgiyi vermişti.

DİĞER İHTİMAL BULGARİSTAN Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) Doğu Avrupa'da kurmak istediği yeni fabrikası için birkaç aydır sürdürdüğü yer belirleme çalışmalarında diğer adı geçen ülke Bulgaristan’dı. Yeni tesiste Volkswagen’ın yanı sıra holding bünyesindeki diğer markalardan Seat ve Skoda’nın da üretimi yapılacak.

ÖTV ve MTV’de pürüz yaşanıyordu

Reuters geçen hafta konuyla ilgili haberinde VW ile Türk makamları arasındaki görüşmelerde sadece bir noktanın açık olduğunu, bunun da Türkiye'deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili olduğunu yazmıştı. VW'nin bu konuda ne gibi bir talepte bulunduğunu dile getirmeyen kaynaklar, yerel otomobil üreticilerini mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirmişti.