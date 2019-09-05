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Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 30 milyon dolar azalışla 75 milyar 796 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 76 milyar 826 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 1 milyon dolar artışla 24 milyar 708 milyon dolardan 25 milyar 709 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 534 milyon dolardan 101 milyar 505 milyon dolara düştü.

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