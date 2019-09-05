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Cafu'yu yasa boğan ölüm

Brezilya'nın efsane futbolcularından Cafu'nun en büyük oğlu 30 yaşındaki Danilo, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Cafu'nun en büyük oğlu 30 yaşındaki Danilo'nun, arkadaşlarıyla evinin bahçesinde futbol oynarken kalp krizi geçirdiği duyuruldu.

Hastaneye kaldırılan Danilo'nun, doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Başsağlığı mesajı
Cafu'nun futbola başladığı takım Sao Paulo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Cafu'nun oğlu Danilo'nun ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

2 kez Dünya Kupası'nı kaldırmıştı
Kariyerinde Sao Paulo, Roma ve Milan gibi takımlarda forma giyen 49 yaşındaki Cafu, Brezilya ile 2 kez Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.

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