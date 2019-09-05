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Zonguldak'ta 2 aylık hamile Aycan Kara tetanoz tedavisi gördüğü hastanede öldü

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ta bir süre önce ayağına çivi batan 18 yaşındaki 2 aylık hamile Aycan Kara, tetanoz teşhisiyle tedavi gördüğü hastanein yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Alaplı ilçesine gelen 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. Ailesi ile birlikte ilçedeki hastaneye giden genç kadın, tedavisinin ardından evine geri döndü. Ancak bir süre sonra çenede kasılma ve kilitlenme yakınmaları yeniden hastaneye başvurdu.

Tetanoz teşhisiyle yatırıldı

Çenede yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çeken 2 aylık hamile kadın başvurduğu hastaneden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıklarına sevk edildi. Tetanoz tanısıyla hastanede yoğun bakım servisine yatırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aycan Kara'nın karnındaki bebeği de doğmadan yaşamını yitirdi.

"11 gün yoğun bakımda tedavi gördü"

BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyesi Dilek Okyay yaptığı açıklamada tedavi sürecini ve tetanoz aşısının önemine değinerek şöyle dedi: "18 yaşındaki bir kızımız ayağına çivi batmasından 10 gün sonra sağlık sıkıntıları nedeniyle hastaneye başvurabiliyor. Ne yazık ki bize geldiğinde tetanoz bulguları mevcuttu. 11 gün boyunca yoğun bakımda tetanoz tanısıyla hastamızı takip ettik. Yeterli ve etkin tedavimize rağmen ne yazık ki hastamızı kaybettik. Tetanoz önemli bir hastalık. Ölüm oranı yüksek görülebilen bir hastalık. Aşı ile önlenebilen bir hastalık. Geriye dönüp baktığımızda bu kız çocuğunun çocukluk döneminde aşılarının tam olmadığını gördük. Buradan çıkaracağımız bir sonuç vatandaşlarımızın hem çocukluk hem de aşılama konusunda daha duyarlı olmasını önermekteyiz"

"Bizim aklımıza çivi gelmedi"

Cenazesi İstanbul’da toprağa verilen Aycan Kara'nın dayısı Emrah Coşkun, “Biz hastayı Ereğli Hastanesine götürdük. Muayene ettiler. Bizim aklımıza çivi gelmiyor. Çocuk saat geçtikçe kötüye gidiyor. Doktorlar bize ‘Buna bir şey battı mı’ diye sorunca babasının aklına geliyor, ‘çivi battı’ diyor. Doktorlar da o zaman tetanoz olmuş diyor. Çocuğu yoğun bakıma soktuk. Bilinci yerindeydi girdiğinde, bir gün sonra kalbi durmuş” dedi.

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