Kayseri'de kadın kuaförü muhtardan maddi durumu kötü olan öğrencilere destek...

"Öğrencilerimizin yüzünün gülmesi her şeye değer"

Gonca Kaan, mahalledeki gelir düzeyi düşük ailelere katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptığını belirterek, "Yaklaşan eğitim öğretim yılı öncesi, 'Çocuklar için ne yapabilirim?' diye düşündüm. Daha sonra saç tıraşının da okul hazırlığı olduğunu fark edince mahallemde yaşayan herkese mesaj attım. Sonrasında da kendime ait kuaför dükkanımda kızlarımızın ve erkeklerimizin saç kesimi ve bakımını yaptık.