HABER /  GÜNCEL

Selaları susturun talimatı veren kaymakamın cezası belli oldu!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeye karşı okunan selalar için 'susturun' talimatı veren eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısı, mevcut deliller kapsamında sanığın "FETÖ üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık Tikdağ, üzerine atılı olan suçlamaları işlemediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, sanık Tikdağ'ın FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini belirtti.

Selaları susturun talimatı

Sanık Tikdağ'ın yargılanması aşamasında Hacılar İlçe Müftüsü olan Mehmet Özbek tanık olarak dinlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tikdağ'ın kendisini arayarak darbeye karşı okunan selaların susturulması talimatı verdiğini kaydeden Özbek, söz konusu talimatlara uymadığını dile getirdi.

Müftü Özbek'in ifadeleri şu şekilde:

16 Temmuz saat 01.22'de Kaymakam Yasin Tikdağ beni aradı. Yüksek bir sesle, 'Müftü Bey, ezanlar niye okunuyor? Devlet iş başında, hükümet iş başında, devletin kurumları yerli yerinde duruyor. Ezanı ve dini değerleri niçin bu işe karıştırıyorsunuz? Durdurun.' dedi. Ben, 'Tamam Kaymakamım.' diyerek telefonu kapattım. Kaymakamın vermiş olduğu talimatların yerine getirilmesi adına hiçbir işlem yapmadım.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas Kongresi liderleri bir araya getirdi! Beraber tiyatro izlediler İşte çok çarpıcı o kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: Bunlar İmamoğlu fantezisi...
BMC'den yeni araç sürprizi Bakan Süleyman Soylu beğendi
Davutoğlu ekibini topladı! Masada toplu istifa vardı İşte toplantıda alınan kararlar
Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden 1 milyon Euro ödemiş
Volkswagen'in üst yetkilisi Erdoğan'la görüştü! Dev yatırıma kesin gözüyle bakılıyor
Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi! Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren karar! İETT kış tarifesine geçiyor
Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı
Demirtaş'a tahliye kararı! Temelli ve Buldan'dan çağrı
AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri
Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayımlandı
Mansur Yavaş'tan 'doğal gaz' açıklaması: Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz
Yorumlar