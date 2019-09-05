Demirtaş'a tahliye kararı! Temelli ve Buldan'dan çağrı

Selahattin Demirtaş'a verilen tahliye kararına ilişkin açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan yaptıkları ortak açıklamada, "Demirtaş’ın tahliye kararına savcının itirazı ile zaman kazanılmaya çalışılıyor, başvuru acilen karara bağlamalı" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ve Sezai Temelli tarafından yapılan “Yargıya sesleniyoruz: Geciken adalet adalet değildir” başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Tutuklu olduğu dosyanın görüldüğü duruşmada, hakkında oybirliğiyle tahliye kararı verilen Selahattin Demirtaş kararındaki belirsizlik ne yazık ki sürüyor. Demirtaş’ın bir an evvel salınması gerekirken, şimdi de savcının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz ile zaman kazanılmaya çalışılmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) aylar önce verdiği karara göre de tutuklu olmaması gereken Demirtaş, hukuksuz bir şekilde 3 yıla yakın bir zamandır cezaevinde rehin tutulmaktadır. AİHM kararını uygulamamak için, yedekte tutulan bir yargılamada hakkında verilen hükmü hızla onamayı bilen yargı mensupları, konu tahliye olunca ipe un sermekten imtina etmiyorlar.

"Seçilmişlerin tutuklanması..."

AİHM’in ve mahkemenin aldığı kararların ortada olduğu belirtilen açıklamada, “Savcının yaptığı itirazın bir üst mahkemede zaman geçirilmeden karara bağlanması gereklidir.

Seçilmişlerin tutuklanması hem uluslararası hukuka, hem de demokratik hukuk ilkelerine ve teamüllere aykırıdır.

Bu bağlamda bir kez daha ifade ediyoruz ki, tamamen siyasi nedenlerle ve hukuksuz yere rehin tutulan diğer vekil ve seçilmişlerin bir an evvel serbest bırakılmaları gereklidir. Türkiye köklü bir yargı alanı düzenlemesi ihtiyacını açıkça hissetmektedir. İnfaz Kanunu’ndaki eşitsizliklerin ve hukuksuzlukların giderilmesi; adil yargılanma hakkının eksiksiz ve evrensel ilkelere uygun kullanılması; düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyen TMK’nın ya tümden kaldırılması veya köklü değişikliklerin yapılması acil bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır” denildi.

"Başvuruyu acilen karara bağlamalı"

Buldan ve Temelli şunları ifade etti, Temel hedef yargıyı bağımlı ve taraflı olmaktan kurtarmak olmalıdır. Yargının siyasal baskılarla ve tereddütlerle hareket etmesine son vermek amaçlanmalıdır. Bir kez daha hatırlatalım ki, üst mahkeme Demirtaş’ın tahliye kararına savcının itiraz başvurusunu acilen karara bağlamalı, hukuksuzlukların daha fazla sürdürülmemesi için gerekli adımların atılmasının önünü açmalıdır.