Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayımlandı

AKADEMİSYEN kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğini anlatan 'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adını taşıyan İngilizce kitap yayımlandı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İngilizce olarak kitaplaştırdı. Bahçeli'nin liderliğini siyasal iletişim açısından, özgün İngilizce kavramlarla anlatan akademisyen kardeşler, uluslararası çevreler için, Bahçeli'nin 300 liderlik özelliğini anlattı.

''Türk diplomasisi için iham verici bir liderlik''

'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adı ile kitaplaşan Bahçeli'nin liderliği; uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlatıldı. Prof. Dr. Bilgehan Gültekin yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilge liderliği, özellikle Türk diplomasisi için iham verici bir liderlik. Bu nedenle, uluslararası çevrelere, Bahçeli liderliğini anlatmanın çok önemli olduğuna inanarak, kitabı hazırladık" dedi.

''Türk diplomasisi için de önemli bir model''

Prof. Dr. Gültekin, uluslararası sorunların çözümünde ve anlaşmazlıkların giderilmesinde, uzlaşıcı liderliğin çok önemli olduğunu ve Türk diplomasisinin bu alanda dünyanın en büyük beş diplomatik gücünden biri olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli liderliğinin, Türk diplomasisi için de önemli bir model olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gültekin, İngilizce kitabın, Bahçeli'nin liderliğinin uluslararası tanıtımı için önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

İki Türkçe kitabı da önceki aylarda yayımlamıştı

Kitap, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın takdim yazısı ile başlıyor. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli'nin liderliğini kaleme alan iki Türkçe kitabı da önceki aylarda yayımlamıştı.