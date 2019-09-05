AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: Bunlar İmamoğlu fantezisi...

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin makam araçlarının Yenikapı'da sergilenmesi tartışmaları devam ederken AK Parti cenahından ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Dağ fare doğurdu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi söylemlerinden biri olan 'gereksiz yere kiralanan araçlara dair sergi' vaadi Yenikapı'da başladı.

Sergiyle ilgili Sabah'a konuşan Göksu, "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi. "Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları" ifadesini kullanan Göksu, şöyle devam etti:

'Her birime 'sen şu kadar araç göndereceksin' denilmiş'

"Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. salı gününe kadar da devam edecekmiş. şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

"Yalan iddialarını ispatlama hırsıyla İstanbul'da hayatı durdurdular"

Bu hırsla İstanbul'da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şuan bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda.

"Bugün evde bakım bekleyen hasta Yenikapı'ya baksın"

Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan sayın Başkanın fantazisine hizmet veriyor.

"Madem ihtiyaç fazlasıydı 60 gündür neden tutuyorsunuz?"

Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? göreceğiz, takip edeceğiz.

"Dağ fare doğurmuştur"

Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

"Hani 1717 makam aracı?"

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. Hani 1717 makam aracı?"