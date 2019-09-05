Bursa’daki orman yangınlarının failleri yakalandı

Geçtiğimiz ay Çivili bölgesinde çıkan orman yangınının sorumlusu olduğu tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı.

5 Ağustos’ta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında, 145 hektar alan zarar görmüştü.

500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

3 kişi gözaltında

İddiaları değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu suçu işleyen şahısların peşine düştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca ortak yapılan çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Ağustos 2019 günü Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 60 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde orman yangınları ile ilgili 3 şahıs Orhaneli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınmıştır." denildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ilk işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.