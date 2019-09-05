Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren karar! İETT kış tarifesine geçiyor

İETT, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek. Seferler otobüste yüzde 6.6, metrobüste yüzde 13.6 artacak.

Yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler ile metrobüsün sefer sayısı arttırılacak. 65 metrobüs daha filoya katılacak.

65 yeni metrobüs filoya katılıyor

Mevcut 5 bin 45 otobüs ve 460 metrobüs olmak üzere toplam 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, bakımı yapılan 284 adedi otobüs ve 65 adet metrobüs de filoya katılacak.

Seferler otobüste yüzde 6.6, metrobüste yüzde 13.6 artıyor

9 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer konulacak. Böylece günlük sefer sayısı yüzde 6,6 artışla 48 bin 763’e çıkacak. Metrobüste ise günlük sefer sayısı 13,6 artarak 6 bin 982’ye yükselecek.

Okulların açıldığı ilk günden itibaren İETT tarafından gerçekleştirilecek ek seferlerle velilerin ve öğrencilerin toplu ulaşım araçlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.