Anastasiadis'den Doğu Akdeniz için "komik" öneri

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, doğalgaz konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya öneri paketi sundu.

Rum lider, Kıbrıslı Türklerin doğalgaz konusunda "sadece bilgilendirilebileceğini" ifade ettiği önerisinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin münhasır ekonomik bölgesini tanımasını şartı koştu.

Öneriye göre Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi isteniyor.

Anastasiadis'in önerisi, KKTC'de 5 gündür temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute ile Akıncı'ya iletildi.

KKTC medyası önerileri, "Anastasiadis kabul edilmesin diye öneri yapıyor" manşetiyle verdi.

Rum liderin önerilerinde öne çıkan başlıklar şöyle;

1. Doğalgaz konusu, Kıbrıslı Türklerle ele alınıp görüşülmeyecek. Oluşturulacak bir mekanizmayla Kıbrıslı Türkler sadece bilgilendirilecek.

2. Türkiye, çözüm olmadan Rum Yönetimi'yle anlaşıp Rumların münhasır ekonomik bölgelerini tanıyacak.

3. Türkiye, 2'nci maddede belirtildiği şekilde Rum Yönetimi'yle anlaşmaya varır ve anlaşmayı imzalarsa, çözüm olmasa da doğalgazdan elde edilecek gelirden, yurttaşlık, vatandaşlık oranına uygun olarak Kıbrıs Türk tarafına da payı verilebilecek. Bu oran yüzde 10 olacak.

Çavuşoğlu Ada'ya gidiyor

BM diplomatı Lute'nin temaslarının devam ettiği bir dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor.