HABER /  YEREL

Polislerin mesai saatlerinde yeni düzenleme! Mesai saatleri kısaltıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden polislerin mesai saatleri değişti. Yeni mesailer 8 saat çalışarak 24 saat istirahat edecek şekilde düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il genelinde bulunan 124 polis merkezinde çalışan polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi, moral, motivasyon ve verimliliği artırarak iş kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi talimatı verdi.

8 saat çalışarak 24 saat istirahat

Pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde bir süredir denenen ve başarılı bulunan uygulama ile polisler 8 saat çalışarak, 24 saat istirahat etme sisteminde çalışıldı. 15 Eylül itibariyle il genelinde 124 polis merkezinde görev yapan 5 bin 100 polis içinde uygulanması için talimat verildi. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyorlardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: Bunlar İmamoğlu fantezisi...
BMC'den yeni araç sürprizi Bakan Süleyman Soylu beğendi
Davutoğlu ekibini topladı! Masada toplu istifa vardı İşte toplantıda alınan kararlar
Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden 1 milyon Euro ödemiş
Volkswagen'in üst yetkilisi Erdoğan'la görüştü! Dev yatırıma kesin gözüyle bakılıyor
Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi! Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkarili Tahir amca Türk bayrağına 35 yıldır gözü gibi bakıyor
Magnum çekilişi ne zaman 2019 ödül ne zaman açıklanacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan uyarı! Gelen postaları dikkate almayın
Selaları susturun talimatı veren kaymakamın cezası belli oldu!
Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren karar! İETT kış tarifesine geçiyor
500 kilo altını arıyorlar! 2 gündür kazılan yerden çıkana bakakaldılar
Yorumlar