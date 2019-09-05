Cumhurbaşkanı Erdoğan : Güvenli bölge olmazsa sınırı açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki il başkanları toplantısında son dakika açıklamalar yaptı. AK Parti'de değişim sinyali veren Erdoğan, yeni parti kuracağı konuşulan isimlerle ilgili sert ifadeler kullandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil." diye konuştu.

İsim vermeden yeni parti kuracağı konuşulan isimlere sert eleştiriler yönelten Erdoğan, "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"En azimli en dinamik isimleri partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız" diyerek AK Parti'de değişim olacağını belirten Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti'de eksilen üyeler

-Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

CHP'ye yüklendi

-Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız."

CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

"Ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyorlar"

-Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

Doğu Akdeniz mesajı

-Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz, tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler. Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.

Güvenli bölge

Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir.