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Kamerun'da parktan kaçan iki aslan korku salmayı sürdürüyor

Anadolu Ajansı

Kamerun'da geçen mayıs ayında bir doğal yaşam parkından kaçan ve halen yakalanamayan iki aslanın, Mbam-et-Kim kentinde korku salmaya devam ettiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Mbam-et-Kim kentinde mayıs ayında parktan kaçan iki aslan, yine evcil hayvanlara saldırdı.

Bölge İdare Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Müdürlüğü yetkilileri, kaçak iki aslanın, 80 inek, 12 keçi, 2 köpek ve bir eşeği daha yediğini açıkladı. Aslanlar, mayıs ayında da 30 inek yemişti. Yetkililer, Kamerun devletinin mal sahiplerinin kayıplarını karşılayacağını ifade etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise çok korktuklarını belirterek aslanların bir an evvel yakalanmasını istiyor.

Hükümet, kaçak iki aslanın yakalanması için Alman bir aslan uzmanına on binlerce dolar ödemiş ancak uzman, kaçak aslanları bulmayı başaramamış, aslanların bölgeden uzaklaştığını artık tehlike oluşturmayacağını söylemişti.

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