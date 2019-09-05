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Edirne'de FETÖ zanlıları Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Anadolu Ajansı

EDİRNE'de askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 9 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE merkeze bağlı Yenikadın Köyü'nde hudut askerleri 6 şüpheliyi askeri yasak bölgede yakaladı. 

Haklarında yakalama kararı olduğu belirlenen FETÖ şüphelileri H.K., H.K., H.K., M.K., F.K. ve M.K., Edirne Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Meriç ilçesindeki yakalama

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca Köyü askeri yasak bölgesinde de yurt dışına kaçma girişiminde olan M.A., M.G. ve E.G., gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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