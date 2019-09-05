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Sivas'ta bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802 lira ceza

İhlas Haber Ajansı

SİVAS Valiliği tarafından alınan kararla tehlike arz eden hayvanları besleyenlere 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanacağı, hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.

SİVAS İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesi hatırlatılarak Sivas’ta; Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bu ırkların melesi olan köpeklerin beslenmesinin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada bu ırkların Türkiye’ye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas yapılmasının, sergilenmesinin ve hediye edilmesinin yasak olduğu vurgulandı.

Bu ırk hayvanları bulunduranlara hayvan başına 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanarak, hayvanlara da el konulacağının altı çizildi.

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