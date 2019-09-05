PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, antrenör Ümit Davala'ya da 3 maç ceza verdi. Fatih Terim'e 2 maç ceza indirimi gelmediği takdirde Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak

PFDK; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verdi.

"Zamanlama manidar"

PFDK, kararı saat 19.05'te açıklaması Galatasaray cephesinde tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar 'zamanlama manidar' yorumları yaptı.

İşte TFF'den açıklanan PFDK kararı şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."