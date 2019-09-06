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Diagne Beşiktaş'ın planlarını altüst etti

Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin Beşiktaş'ın da planlarını bozduğu belirtildi.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli santrforu yaz transfer döneminde satış listesine koymuştu. Bonuslarla birlikte 13 milyon euroya mal olan Mbaye Diagne'den zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, transferin sonuçlanması için uzun süre görüşmelerini sürdürdü.

Galatasaraylı Diagne'nin Club Brugge'a kiralık olarak transferi sadece Anderlecht ile Club Brugge arasında gerilime yol açmadı. Belçika basınındaki haberlere göre, Diagne'nin Club Brugge'a kiralanması Beşiktaş'ın da planlarını bozdu.

Kiese Thelin'i takımda tutmaya karar verdi
Sabah'ın haberine göre; Zira siyah beyazlıların Anderlecht'ten İsveçli santrfor Kiese Thelin'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Ancak Anderlecht yönetimi Diagne transferi gerçekleşmeyince Beşiktaş dışında Schalke ve Kopenhag'ın da devrede olduğu İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldı.



14 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı
Isaac Kiese Thelin, geçen sezon Bayer Leverkusen'de kiralık olarak forma giyerken, 14 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. İsveçli futbolcu Bundesliga'da 6 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

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