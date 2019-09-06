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Ailelere uyarı: Kokulu kırtasiye ürünleri bakın hangi hastalığı tetikliyor

Anadolu Ajansı

Yeni eğitim öğretim yılı için okul alışverişine çıkacak velileri özellikle kokulu kırtasiye ürünleri konusunda uyaran Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kokulu kırtasiye ürünlerinin astımı tetiklediğine dikkat çekti.

Okul alışverişinde kırtasiye ürünü seçimi konusunda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamada bulunan Doktor Bülent Şekerel, kırtasiye ürünlerinin çeşitli boyalar ve çözücüler içerebildiğini ifade etti.

Toksik ürünlerden uzak durulmasının önemine işaret eden Dernek Başkanı, bütün kırtasiye maddelerinin üzerinde çeşitli organik çözücüler bulunduğunu, bunların solvent, alkol veya su bazlı olabileceğini dile getirerek keçeli kalemlerde alkol bazlı, tutkal ya da boyalarda su bazlı olarınların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kokulu ürünler sağlığa zararlı
Şekerel, yoğun koku veren kırtasiye ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu uyarısında bulanarak, şöyle konuştu:

"Kokulu ürünler, gerek astımlıların nefes darlıklarını tetikler gerekse de solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunur. Bu ürünlerde hangi boyaların kullanıldığına bakmak gerekiyor. Kalemlerde de bazı ağır metaller kurşun, nikel, kobalt, arsenik, krom gibi maddeler sağlığa zararlı olabilir. Çünkü bunlar cilde temas ettiklerinde ciltten emilerek dolaşıma katılıp vücutta uzun süre yüksek miktarlarda bulunmasına neden olabilirler ki bu da bizim fizyolojik mekanizmayı olumsuz etkileyebilir."

“Çocuklar arasında ilaç veya besin transferine engel olunması gerekir”
Öğretmenlerin sınıflarındaki alerjik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasının önemini vurgulayan Prof. Şekerel, "Sınıfta astım hastası olan ya da çeşitli ilaç veya besin alerjisi olan çocuk var ise öğretmen bunu bilmeli, çocuklar arasında ilaç veya besin transferine engel olunması gerekir. Çeşitli kokuların astımlılarda nefes darlığına sebep olması durumunda ailenin okula bırakmış olduğu kurtarıcı ilacı kullanılmalı. Öğretmenin de bu konuda belli bir eğitim almış olması gerekir" dedi.

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