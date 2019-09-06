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Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, 06.00 sularında Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi üzerindeki bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce börekçide henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi.

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