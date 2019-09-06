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Fransa'da Atatürk konulu dergi yok sattı

Fransa'nın dev yayınevi Hachette'in Atatürk'ü konu alan sayısı büyük ilgi gördü.

Fransa'nın en büyük yayın evlerinden Hachette, satışa sunduğu derginin "Dünyayı Değiştirdiler" serisinin 29'uncu sayısını Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdı.

"20'inci Yüzyılın En Büyük Devlet Adamları" başlığı altında dünya liderlerinin portrelerini yayınlayan Fransa'nın dev yayınevi Hachette'in Atatürk sayısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakın bir tarihte, 28 Ağustos'ta satışa sunuldu.

İlk günlerde tükendi
Atatürk sayısının internet üzerinden yapılan satışları daha ilk günlerde tükendi. Hachette, derginin Atatürk sayısını okuyucuların yoğun talebi üzerine yeniden satışa sundu. 

"Dünyayı değiştiren kadın ve erkeklerin hayatını öğrenin"
Hachette'in, "dünyayı değiştiren kadın ve erkeklerin hayatını öğrenin" sloganıyla satışa sunduğu serinin her sayısında, Adolf Hitler, Joseph Stalin,  J.F. Kennedy gibi pek çok dünya liderinin yaşamı anlatılıyor.

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