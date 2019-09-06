Falcao'ya ödenecek para kriz çıkardı! İki Galatasaraylı kazan kaldırdı

Galatasaray’da Radamel Falcao'ya ödenecek paradan rahatsız olan Feghouli ile Belhanda, yönetimden sözleşmelerinde düzenlemeye gidilmesini istedi.

Yılın transfer bombasını Falcao'yu getirerek patlatan Galatasaray'da Kolombiyalı golcünün alacağı para takımdaki diğer oyuncuları harekete geçirdi.

Sabah'ın haberine göre; 3 milyon 850 bin Euro maaşla Radamel Falcao'dan sonra takımda en yüksek ücreti alan Feghouli'nin ise yıllık ücretine 500 bin Euro zam istediği öğrenildi.

4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var

Gomis gibi davranan ve şampiyonluğu getiren performansına bağlı olarak bu talepte bulunan Cezayirlinin sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var.

1 yıl uzatılmasını istiyor

Arabistan'dan ciddi talipleri olan Belhanda ise Mayıs 2021'de bitecek sözleşmesinin şimdiden 1 yıl uzatılmasını istiyor. 32 yaşına kadar kariyerine Cimbom'da devam etmeyi planlayan Faslı 10 numara, 3 milyon 350 bin Euro yıllık ücretinden memnun. Oyuncu aynı mali şartlarda artı 1 yıl sözleşme imzalamaya hazır.