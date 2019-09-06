Metin Feyzioğlu'ndan adli açılış eleştirilerine bomba yanıt! Alman Şansölyesi ile mi görüşmeliydim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki adli yıl açılış törenine katıldığı için kendisini eleştirenlere dikkat çeken bir yanıt verdi. Feyzioğlu "Alman Şansölyesi ile mi görüşmeliydik, o zaman mı alkışlanacaktık?" dedi.

Geçtiğimiz 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki adli yıl açılış törenine katıldığı için bazı kesimler tarafından hedef haline gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, eleştirilere cevap verdi.

"250 bin genç avukata iş imkanı sağlıyoruz"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Feyzioğlu, adli yıl açılışına bazı baro başkan ve üyelerinin katılmadığı yönündeki soruya ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Katılan da, katılmayan da bizim baş tacımızdır. O yüzden bizim aramızda bazı polemikler çıkartmak isteyenler var biliyorum. Bizim önümüzde çok önemli bir mesele var. Bizim hayatımız buna kilitlenmiş durumda o da Yargı Reformu. İki baromuz bizi olağan üstü kongreye çağırdı.

Arkadaşlarımıza, biz hangi suçu işledik de karşımızda bazı sevgili arkadaşlarımız böyle bir tepki gösteriyor. Sizin aracılığınızla tüm Türkiye duysun, tüm meslektaşlarım da bilgi sahibi olsun. 10 bin değil, 100 bin değil, sadece bir kalemde 250 bin genç avukata yeni iş imkanı sağlıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde var.

"Erdoğan'a değil de Alman Şansölyesine mi gitmeliydim?"

Açıklamasının devamında özgürlükleri güvence altına alacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan TBB Başkanı Feyzioğlu, şunları söyledi;

Biz, avukatların, stajyer avukatların, 82 milyon vatandaşımızın bin tane sorununu çözmek için Alman Şansölyesi ile mi görüşmeliydik, o zaman mı alkışlanacaktık? Bu sorunları çözmek için İngiliz başbakanına mı gitseydim? Elbette Türkiye'yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz.

Gittiğimizde hüsnü kabul gördük mü, gördük. Telaş nedir?" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan-Feyzioğlu ikilisinin törende tokalaştığı anlar objektiflere böyle yansıdı

Erdoğan teşekkür etmişti

Adli Yıl Açılış Töreni'nde Metin Feyzioğlu'na gösterdiği tutumdan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu mekan milletin evi. Devletin tüm kurumları bu mekanı kullanma hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bu gazi mekan, konferans salonu, sergi salonu, camisi, 15 Temmuz Anıtı, tamamlanmak üzere olan kütüphanesi ve inşası süren müzesiyle, milletimizin, dolayısıyla da tüm kurumlarımızın evidir.

İlk çözmemiz gereken meselelerden biri, tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin, temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir. Yargıtay ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanımızı, bu bağnaz ve provokatif dayatmalara karşı gösterdikleri dirayetli ve demokratik duruş sebebiyle tebrik ediyorum."