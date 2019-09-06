Ahmed Hassan'dan Elneni’ye tavsiye

Beşiktaş’ın eski yıldızı Ahmed Hassan, Elneni’ye verdiği öğütte Spor Toto Süper Lig'in ne kadar sert olduğunun altını çizdi.

Beşiktaş tarihinde iz bırakan oyunculardan biri olan Ahmed Hassan, Siyah-Beyazlı takıma transfer olan vatandaşı Elneni’ye Süper Lig hakkında öğütler verdiğini açıkladı.

Sinaa.com sitesine konuşan Ahmed Hassan, daha önce Süper Lig’de yaşadığı tecrübeleri vatandaşına aktardığını bildirdi. Türkiye’de Kocaelispor, Denizlispor G.Birliği ve Beşiktaş formasıyla 128 maça çıkıp, 38 gol ve 9 asistlik performans gösteren Ahmed Hassan, Süper Lig’in zorluğuna dikkat çekti. Avrupa’da da futbol oynadığını ve Türkiye Ligi’nin, Belçika’dan daha zor olduğunu hatırlatan eski Beşiktaşlı yıldız Elneni’ye şöyle öğüt verdiğini bildirdi:

Türkiye Ligi fiziksel şiddetin ve temaslı oyununun ön planda olduğu bir lig

“Beşiktaş’a katılma niyetinin çok olumlu olduğunu kendisine söyledim. Türkiye’deki 3 büyük kulüpten birine gittiğini de hatırlattım. Ancak bu ligin hafife alınmaması gerektiğini, çok güçlü bir lig olduğunu da belirttim. Türkiye Ligi fiziksel şiddetin ve temaslı oyununun ön planda olduğu bir lig. Kendisi bu konuda dikkatli olmalı. Fiziksel gücüne çok özen göstermeli ve kendine çok iyi bakmalı. Yoksa takıma girmesi kolay olmaz. Girse de bunu istikrarlı şekilde sürdüremez. Ben Belçika’da da oynadım ve Türkiye’nin daha zor olduğunu biliyorum. Ona da bunu aktardım. Mısır futbolu da bu konuda çağdaş futbolun gerisinde kaldı. Reform yapılması gerekiyor.”