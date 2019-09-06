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47 yaşında 11 çocuğu olan anne kayboldu! 3 çocuğu da ortalıkta yok

Demirören Haber Ajansı

ELAZIĞ'da, 19 Ağustos'ta evden çıkıp, bir daha dönmeyen, 11 çocuk annesi Semra Kaya (47) ile 3 oğlundan haber alınamıyor.

Merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde yaşayan Semra Kaya, 19 Ağustos Pazartesi günü, 11 çocuğundan Muhammed (11), Emirhan (9) ve Umut Kaya (7) ile birlikte evden ayrılıp, bir daha dönmedi.

Tarlada yevmiye ile çalışarak, ailesini geçindiren Hikmet Kaya, eşi ile 3 oğlunun 18 gündür eve gelmediğini belirtip, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. 

Eşiyle aralarında sorunları olmadığını savunan Hikmet Kaya, şunları anlattı:

-"Eşim kaybolmadan 1 gün önce köye gittim. Alt katımızda oturan kardeşim, beni aradı ve eşimin evde olmadığını söyledi. Evime geldiğimde eşim ve 3 çocuğumu bulamadım. Bunun üzerine her tarafa başvurdum ama sonuç alamadım. 11 çocuğumuz var. 5 çocuğum evlidir. Şu an yanımda 3 çocuğum var, diğer 3 çocuğum da anneleriyle birlikte kayıp. Eşimin evine dönmesini istiyorum. 18 gündür uyumadım. Başvurmadığım yer kalmadı".

Nazlıcan Kaya (18) ise annesi ve kardeşlerinin bir an önce eve dönmesini istediğini belirterek, "Yardım istiyoruz. Annem ve kardeşlerimden haber almak istiyoruz. Anneme de sesleniyorum; nerdeyse çıksın, gelsin" dedi. 

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