Şanışer Susamam şarkısı Türkiye'yi salladı 17 rapçi birlikte söyledi

Şanışer'in YouTube kanalına yüklediği Susamam şarkısı kıse süre içinde trend videolar listesinde birinci sıraya yükseldi ve 1 milyon izlenmeye çok yaklaştı.

Rap camiası Türkiye'de yaşanan olaylar hakkında tek yürek oldu. Ünlü Rapçi Şanışer'in Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle adındaki diğer 17 rapçi ile beraber yaptığı #Susamam adlı şarkı, bugün sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rapçilere göre Türkiye'de sorun teşkil eden doğa, adalet, eğitim, kadına şiddet, hayvan hakları gibi meselelerin çeşitli hashtag'lerle (etiketlerle) ele alındığı şarkı dün YouTube'a yüklendi, şimdiden izlenme sayısı 820 bini aştı.

TT listesinde ilk sırada

Şanışer adıyla bilinen rapçi Sarp Palaur, hem şarkısıyla hem de kendi adıyla Twitter'da TT listesine girdi.



