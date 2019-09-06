Şanışer Susamam şarkısı Türkiye'yi salladı 17 rapçi birlikte söyledi

Şanışer'in YouTube kanalına yüklediği Susamam şarkısı kıse süre içinde trend videolar listesinde birinci sıraya yükseldi ve 1 milyon izlenmeye çok yaklaştı.
Rap camiası Türkiye'de yaşanan olaylar hakkında tek yürek oldu. Ünlü Rapçi Şanışer'in Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle adındaki diğer 17 rapçi ile beraber yaptığı #Susamam adlı şarkı, bugün sosyal medyanın gündemine oturdu.
Rapçilere göre Türkiye'de sorun teşkil eden doğa, adalet, eğitim, kadına şiddet, hayvan hakları gibi meselelerin çeşitli hashtag'lerle (etiketlerle) ele alındığı şarkı dün YouTube'a yüklendi, şimdiden izlenme sayısı 820 bini aştı.
TT listesinde ilk sırada
Şanışer adıyla bilinen rapçi Sarp Palaur, hem şarkısıyla hem de kendi adıyla Twitter'da TT listesine girdi.
Sarp Palaur (Şanışer) kimdir?
Rap dünyasında Şanışer ismiyle tanınan Sarp Palaur, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı. Otuzuncu Gün, Açık Ve Net, LUDOVICO II isimli albümleriyle hayranlarının karşısına çıktı.